نصيف تطالب رئيس الوزراء بتفعيل قرارات اللجنة الاقتصادية في مكافحة الفساد

2019/02/10 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بمراجعة قرارات اللجنة

الاقتصادية في مجلس الوزراء الصادرة طيلة المدة الماضية.

نصيف أضافت في بيان أن مراجعة قراراتها ستسهم في مكافحة الفساد بشكل

جدي أكثر فاعلية من مجلس مكافحة الفساد الذي مازال مجرد اسم تتداوله

وسائل الاعلام ، وأشارت إلى أن إرادة مكافحة الفساد يجب أن تترجم

على أرض الواقع وتقدم إنجازات حقيقية وتتعدى كونها شعارات للاستهلاك

الاعلامي ، وشددت نصيف على ضرورة مراجعة هذه القرارات ومعرفة

حيثياتها والوقوف على أسبابها كخطوة اولى في طريق مكافحة الفساد .

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