مجلس ديالى يطالب بتفعيل الدور الإستخباري لملاحقة خلايا داعش النائمة

2019/02/10 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس محافظة ديالى القوات الامنية الى تفعيل الدور الاستخباري

لملاحقة خلايا داعش النائمة في عموم المحافظة ، مشيراً الى ان الوضع

الامني مستقر الا انه يشهد بعض الخروق التي تحتاج الى معالجة.

عضو المجلس ايمان عبد الوهاب أوضحت أن مناطق أطراف ديالى سيما مناطق

العظيم وشمالي قضاء المقدادية واطراف قضاء خانقين تشهد بعض الخروقات

، مطالبة القوات الامنية بملاحقة تلك التحركات لمنع تزايد تلك

الظاهرة التي تستهدف الأبرياء.

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