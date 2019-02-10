2019/02/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… دعا المرجع الديني الايراني آية الله صافي الكلبايكاني، الاحد، حكام الدول الاسلامية إلى محاسبة المسؤولين عن استشهاد طفل في المدينة المنورة.واستنكر الكلبايكاني في بيان له، “الجريمة التي ارتكبت في المدينة المنورة وراح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 7 اعوام”، معربا عن أسفه لـ”استشهاد هذا الطفل البرىء في مهبط الوحي الالهي ومدينة الرسول صلّي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قيام وهابي سعودي بنحر أحد الأطفال..



مرجع ديني يدعو الدول الإسلامية لمحاسبة المسؤولين alansaar.

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