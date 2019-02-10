2019/02/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان تبلغ قيمتهما أكثر من خمسة مليارات دينارٍ ونصف المليار.وذكر بيان للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدائرة أفادت في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق ميسان التابع للهيأة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف عن ضبط حوالتين بقيمة 6 مليار بالمصرف الزراعي في ميسان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف عن ضبط حوالتين بقيمة 6 مليار بالمصرف الزراعي في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).