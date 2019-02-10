2019/02/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمتا جنايات ذي قار والنجف، أحكاما مختلفة بالسجن والغرامة المالية بحق عدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات.واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدان ضبطت بحوزته مواد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن لعدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالسجن لعدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).