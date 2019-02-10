المالية تحدد المواد الممنوعة من الاستيراد

2019/02/10 | 13:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة المالية، الاحد، بعض المواد الممنوعة من الاستيراد في العراق ضمن قائمة تضم 37 مادة.





وتضم القائمة مجموعة من المواد المختلفة ومنها "حلويات الاطفال على شكل علب سكائر ولعب الاطفال المحرضة على العنف بكافة انواعها والاسماك المبردة والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها والتي تدخل في حفظ الاغذية".

القائمة ضمت أيضاً "السكائر الالكترونية والبراميل الملوثة والمصادر المشعة (بموافقة الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة) واللحوم الكندية ولحم الخنزير فضلاً عن الاجهزة والمعدات الالكترونية ذات الاستخدام الامني والاستخباراتي (بموافقات خاصة)".

وشملت كذلك "الاثاث المستخدم والاسمنت بكل انواعه (عدا الابيض بموافقة مجلس الوزراء) والادوات الجارحة والمواد المستعملة والمنتجات الاسرائيلية والاثار واللوحات والسجاد القديم (الاثرية) فضلاً عن السيارات المتضررة.

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