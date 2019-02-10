2019/02/10 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..الموافقة على نقل العراقيين المتوفين بسبب العلاج من الخارج مجاناً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة:الموافقة على نقل العراقيين المتوفين بسبب العلاج من الخارج مجاناً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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