2019/02/10 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- جذب حمار مصاب في إقليم كوردستان تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما محبي الحيوانات، مما دفع مسؤولة حكومية بتوجيه دعوة الى الولايات المتحدة للمساعدة في نقل الحمار إلى اراضيها لغرض العلاج.

ونشر ناشطون على الانترنت صوراً وتسجيلات مصورة للحمار، حيث بدا فيها غير قادر على التنقل بسهولة بسبب تعرض ساقه الى الكسر في ظروف غامضة.

وكانت أوات حسام الدين، وهي ممثلة الزرادشتيين في وزارة الأوقاف بإقليم كوردستان، من اوائل الذين زاروا الحمار المصاب في السليمانية.

وتقول حسام الدين، وهي ناشطة في مجال حقوق الحيوان، إنها صُدمت عندما وصلت الى الحمار الذي كان مبللاً بسبب الامطار.

وكانت حسام الدين تتحدث لكوردستان 24 بينما كانت تقف الى جانب الحمار.

وقالت "عندما وصلت، وجدتُ الحمار متروكاً في المطر...



كان يرتجف".

وأضافت حسام الدين انها ارسلت رسالة الى القنصلية الامريكية في اربيل طلبت فيها نقل الحمار الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج على نفقة الامريكيين.





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