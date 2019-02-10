ذوي المهن الصحية في المثنى تمهل الحكومة اسبوع لتنفيذ مطالبها

2019/02/10 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهل ذوي المهن الصحية في محافظة المثنى، اليوم الاحد، وزارة الصحة، مدة اقصاها اسبوع واحد لتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية التي شملت بطلباتهم ، فيما اكدوا عن تنظيم اعتصامات خلال الأيام المقبلة لحين الاستجابة لمطالبهم".ونفذ العشرات من ذوي المهن الصحية اعتصاما جزئيا لمدة ساعة واحدة أمام دائرة الصحة ومستشفيات المحافظة الأربعة، للمطالبة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

وقال منسق ذوي المهن الصحية غازي الزيادي في تصريح صحفي، "ان المطالب التي يداعي بها المشاركين في الاعتصام اصبحت معروفة لدى الجهات المعنية لاسيما وزارة الصحة".

وبين الزيادي، أن "أهم المطالب هي أحتساب مخصصات الخطورة ورفع التسكين الوظيفي وتوزيع قطع الأراضي على المستحقين فضلا عن احتساب الشهادة الدراسية أثناء الوظيفة"، مؤكدا الإستمرار بتنظيم الاعتصامات الجزئية خلال الأيام المقبلة لحين تنفيذ جميع تلك المطالب".

وكانت تنسيقية حراك ذوي المهن الصحية في العراق، قد أعلنت في 26 من الشهر الماضي، أن وزارة الصحة شكلت لجنة وزارية لمتابعة مطالب ذوي المهن الصحية.

تحرير: عامر الشيباني

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