2019/02/10 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x0b8d-W0gOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبناء عشيرة خفاجة في بغداد يطالبون بإطلاق سراح أوس الخفاجي فورا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبناء عشيرة خفاجة في بغداد يطالبون بإطلاق سراح أوس الخفاجي فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).