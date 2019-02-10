رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور جناح رابطة المصارف الخاصة بمعرض الكتاب

2019/02/10 | 13:36

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الاقتصاد نيوز – بغداد

زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود، اليوم الاحد، جناح رابطة المصارف الخاصة العراقية في معرض بغداد الدولي للكتاب، فيما اشاد بجهود الرابطة في تطوير عجلة الاقتصاد العراقي.

واطلع محمود ووفد القضاة المرافق له بعد زيارتهم الجناح، على آلية عمل رابطة المصارف الخاصة العراقية والجهود التي تبذلها في تدريب الكوادر البشرية للمصارف الخاصة والحكومية، وكذلك المبادرات المجتمعية التي قامت بها مؤخرا.

واشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بهذه الجهود، مبينا ان جهودا كهذه من شأنها ان تساهم في دفع عجلة القطاع الاقتصادي في البلد.

يشار الى ان رابطة المصارف الخاصة العراقية بالاضافة الى البنك المركزي العراقي رعاة اساسيين لمعرض بغداد الدولي للكتاب للفترة من 7 الى 18 شباط 2019.

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