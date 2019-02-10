2019/02/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في “المعارضة السورية”، أن تركيا تسعى إلى تحويل “جبهة النصرة” التكفيرية، الموالية لتنظيم القاعدة الإجرامي، إلى حركة سياسية.وقال المصدر الذي ينتمي إلى هيئة التفاوض السورية، إن المخطط التركي، يتضمن دمج مجرمي جبهة النصرة ، ضمن ما يسمى “الجيش الوطني” في الشمال السوري.ووفقا للمصدر الذي طلب عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هدفها البقاء في الشمال السوري..



تركيا تخطط الى تحويل “النصرة” الى “حركة سياسية” alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدفها البقاء في الشمال السوري.. تركيا تخطط الى تحويل “النصرة” الى “حركة سياسية”) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدفها البقاء في الشمال السوري.. تركيا تخطط الى تحويل “النصرة” الى “حركة سياسية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).