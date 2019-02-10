2019/02/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..نشرت صحف عالميّة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة.ودعت الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والغارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية واجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها.وقالت الصحف في الحملة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نشرتها صحف عالمية..



حملة دولية تطالب باطلاق سراح المعتقلات في السعودية alansaar.

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