زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد الألماني إلى العراق

2019/02/10 | 13:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا وزير التخطيط نوري الدليمي، الأحد، الخبرات الألمانية إلى المساهمة في المشاريع الاستثمارية في المناطق المحررة، فيما كشف السفير الألماني لدى بغداد سيريل نون عن زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى العراق.

وقالت وزارة التخطيط في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التخطيط نوري الدليمي استقبل السفير الالماني لدى العراق سيريل نون، وتم بحث زيادة الدعم الدولي لمشاريع إعادة الاعمار والاستقرار، والمساهمة في مشاريع التنمية المستدامة لدعم القطاع الخاص".

ودعا الدليمي، بحسب البيان، "الخبرات الألمانية للمساهمة في المشاريع الاستثمارية، لا سيما في المناطق المحررة التي تعرضت لدمار واسع في بناها التحتية"، مؤكداً على اهمية "تأسيس مجموعة دعم المانية، تكون نواة لمجموعة دولية، تعمل على دعم مشاريع العمل الحكومي بمختلف قطاعاته، وتقديم المشورة الدولية لتطوير عمل القطاع الخاص".

من جانبه أعلن السفير نون، عن "زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد الألماني للعراق برفقة وفد متخصص من رجال الأعمال".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، في 5 كانون الاول 2018 قد اكد على ضرورة مشاركة الشركات الالمانية بتطوير البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أهمية مساهمة المانيا في عملية إعادة الإعمار.

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