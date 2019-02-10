الاستخبارات العسكرية تطيح ببراد اسلحة داعش في الموصل

2019/02/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية اليوم الاحد، الاطاحة باحد الارهابيين في مخيم حمام العليل بالموصل.

وذكر بيان تلقته وكالة صدى، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 20 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 43 تمكنت من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين المندسين في مخيم حمام العليل بالموصل اذ كان يعمل براد لاسلحة عصابات داعش”.

واوضح البيان ان “الارهابي يعمل عنصر ارتباط مع الارهابيين المتواجدين في الجزرات في قرية كنعوص بعد هروبه من القرية واختبائه في مخيم حمام العليل”، مشيرا الى انه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.





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