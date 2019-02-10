5 أحداث بجدول أعمال الأسواق العالمية هذا الأسبوع

2019/02/10 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: نهى النحاس

مباشر: يترقب المستثمرون أسبوعا دسما في الأسواق العالمية، حيث ينتظرهم أحداث اقتصادية هامة.





ومن المقرر أن يتم إعلان تقرير أوبك الشهري وبيانات النمو الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة إلى جانب استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





تقرير أوبك

تكشف منظمة أوبك يوم الثلاثاء عن تقريرها للإنتاج الشهري وذلك عن يناير الماضي وسط توقعات تراجعه.





وشهد يناير الماضي بدء خفض منظمة أوبك وحلفائها لإنتاج النفط وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





وكان مسح صادر عن وكالة "رويترز" أظهر أن الإنتاج هبط بمقدار 930 ألف برميل إلى 31.02 مليون برميل يومياً في يناير، وهي أكبر وتيرة تراجع شهرية في عامين.





بيانات اقتصادية متنوعة

يشهد الأسبوع المقبل الإفصاح عن عدد كبير من البيانات الاقتصادية في عدد من الدول المتقدمة حول العالم.





وتأتي البداية من بريطانيا التي من المقرر أن تعلن يوم الاثنين بيانات النمو الاقتصادي الفصلية عن الربع الأخير من 2018، وسط توقعات تباطؤ النمو عند مستوى 0.3% مقابل 0.6% المسجلة في الربع الثالث.





كما من المقرر أن تكشف المملكة المتحدة بيانات التضخم عن يناير الماضي وذلك في يوم الأربعاء، وسط توقعات تباطؤ التضخم عند مستوى 1.9%، مقابل 2.1% في ديسمبر.





وفي اليوم نفسه تعلن الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مع توقعات أن يرتفع بنحو 0.1% عن يناير الماضي، مقابل هبوطه بنسبة 0.1% في ديسمبر.





أما في يوم الخميس فمن المقرر أن تفصح اليابان عن بيانات النمو الاقتصادي عن الربع الأخير من العام الماضي وسط توقعات أن يحقق الاقتصاد نمواً بنحو 0.4% متعافياً من الانكماش المسجل في الربع السابق له.





الموعد النهائي للموازنة الأمريكية

يعد يوم الجمعة القادم هو الموعد النهائي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشرعيين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة وإلا ستواجه الحكومة إغلاق جزئي جديد.





وكانت الولايات المتحدة تعرضت إلى أطول إغلاق للحكومة في تاريخها، مع تمسك ترامب بتمويل بناء الجدار الحدودي العازل، ووسط رفض أعضاء الكونجرس.





نتائج أعمال الشركات

يقترب إسدال الستار على حركة إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها، ولكن لايزال هناك عدد منها لم يفصح حتى الآن عن نتائجه.





ومن المقرر أن تقوم عدد من الشركات في الأسبوع الجاري إعلان نتائج أعمالها المالية عن الربع الأخير من العام المامضي ومنها كوكاكولا ونيسان وكريدي سويس ونستله وبيبسيكو.





جولة جديدة من المباحثات التجارية

من المقرر أن يقود روبرت لازارد الممثل التجاري الأمريكي وستيفن مونشين وزير الخزانة هناك وفد من مسئوليين في إدارة دونالد ترامب لزيارة الصين هذا الأسبوع وذلك لعقد مباحثات مع نظرائهم من بكين.





والاجتماعات المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين هي استكمال لجولة من المباحثات التجارية بين الطرفين والتي بدأت في يناير الماضي.





ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى سرعة التوصل لاتفاق تجاري مشترك وذلك قبيل انتهاء الهدنة التجارية بينهم في 1 مارس المقبل.





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