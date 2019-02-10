أحكام بالسجن لمتاجرين للمخدرات في النجف وذي قار

2019/02/10 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أصدرت محكمتا جنايات ذي قار والنجف (جنوبي العراق) أحكاما مختلفة بالسجن والغرامة المالية بحق عدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات.وبحسب بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في قضاء الجبايش بقصد المتاجرة بها"، مشيراً الى ان "المحكمة اصدرت حكماً آخر بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في قضاء الناصرية".كما أكد البيان ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في الكوفة"، مشيراً الى "صدور حكم بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات مع غرامة 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في حي الأنصار".وتابع، ان " الاحكام صدرت بحق المدانين وفقاً لاحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

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