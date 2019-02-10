2019/02/10 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاستخبارات العسكرية : اعتقال ـبراد اسلحة داعش في نينوى

10/02/2019 13:40:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن الاطاحة بما وصفته بـبراد اسلحة داعش و حلقة الوصل مع الارهابيين في قرية كنعوص بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن مفارزها "في مقر الفرقة 20 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 43 نفذت عملية استخبارية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين المندسين في مخيم حمام العليل بالموصل"، مبينة أن المعتقل "كان يعمل براد لاسلحة عصابات داعش (مصلح اسلحة)".

واوضحت ان المعتقل "كان يعمل ايضا عنصر ارتباط مع الارهابيين المتواجدين في الجزرات في قرية كنعوص بعد هروبه من القرية واختبائه في مخيم حمام العليل".

واشارت الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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