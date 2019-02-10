2019/02/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مركز الاعلام الرقمي انتشار تغريدة مزيفة لرئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز بخصوص الاتفاق مع العراق.

‏وذكر المركز قي بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " يمكن مراجعة الحساب الرسمي للرزاز للتأكد من عدم وجود التغريدة‏ twitter.com/OmarRazzaz .انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي : انتشار تغريدة مزيفة لرئيس الوزراء الاردني بخصوص الاتفاق مع العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي : انتشار تغريدة مزيفة لرئيس الوزراء الاردني بخصوص الاتفاق مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).