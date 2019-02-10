العمل: تدقيق اكثر من 10000 قرار للشركات والمعامل المشمول بقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2018

2019/02/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاحد، بتدقيق قرارات رقابة اشتراكات الشركات والمعامل الواقعة في بغداد والمحافظات الصادرة عام 2018

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