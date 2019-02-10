الاطاحة بـ

2019/02/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، ان "عملية استخبارية نوعية نُفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 20 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 43 من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين المندسين في مخيم حمام العليل بالموصل حيث كان يعمل براد لاسلحة عصابات داعش".واضافت، ان "المجرم يعمل عنصر ارتباط مع الارهابيين المتواجدين في الجزرات في قرية كنعوص بعد هروبه من القرية واختبائه في مخيم حمام العليل، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".انتهى ..م ف

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