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الحلبوسي من القاهرة: العراقيون قاتلوا الارهاب نيابة عن دول العالم

العراقسياسة

الحلبوسي من القاهرة: العراقيون قاتلوا الارهاب نيابة عن دول العالم

الأحد 10 فبراير 2019 - 13:36

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد ،إن العراقيين قاتلوا الارهاب وانتصروا عليه نيابة عن دول العالم .

وذكر الحلبوسي خلال كلمة له في جلسة الاستماع بشأن السودان من القاهرة، أن "اهلكم وإخوانكم في العراق، استطاعوا ان يؤدوا مهمة تاريخية بالنيابة عن كل الشرفاء في العالم في مواجهة الإرهاب والنصر الناجز عليه وقدموا الغالي والنفيس مهرا لهذا النصر وثمنا للأمن والاستقرار الذي ينعم به العراق والمنطقة".وأضاف أن "العراق يدعم كل الإجراءات التي تعزز استقرار الأشقاء في السودان وتمنحهم الفرصة في تعزيز النظام الديمقراطي وتمكن السودان من اداء دوره مع الشركاء الدوليين لمواجهة محركات التطرف والوقوف بوجه كل مسبباته ومنح الخرطوم الفرصة الكافية لدرء التهم التي طالتها هنا وهناك في ادعاء دعمها للإرهاب".وتابع قائلاً: "أملنا في أن تنتج هذه اللقاءات عن وفاق عربي حقيقي في جميع الملفات وعلى جميع الأصعدة وفي جميع الاتجاهات وأن تسهم هذه الحوارات في إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الاشقاء ضمن اطار بيتنا العربي الكبير".وأكد الحلبوسي أن "شعوبنا تتطلع إلى وحدة عربية قادرة على صناعة حالة من التقدم وتضييق الفجوات في عالم يتجه الى التعاون والتشارك".انتهى .



م ك

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