محافظة جنوبية تعلن توفر فرص عمل في الشركات النفطية

2019/02/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس مكتب التشغيل النفطي عادل الدخيلي توفر عدد جديد من فرص العمل في الشركات النفطية العاملة في المحافظة .

وقال الدخيلي في بيان ورد لشفق نيوز ان "مكتب التشغيل النفطي في ديوان محافظة ذي قار فتح باب التقديم على عدد من فرص العمل في شركة بتروناس النفطية"، مبيناً ان التقديم على هذه الفرص سيكون عن طريق الروابط الالكترونية التالية :

رابط الاستمارة الخاصة بجميع مناطق المحافظة ما عدا الرفاعي والنصر والقلعة والفجر .

https://drive.google.com/open?id=1QeMba4pJPxD7-CSbID29hDVDteDnJp4gfeOSQ5FsmW0

رابط الاستمارة الخاصة بمناطق الحقل الرفاعي والنصر والقلعة والفجر .



https://drive.google.com/open?id=1bwwWGgXL0ZRZhq7cgMgDE-AzNzm5FeTbOqmB8H6TAVg

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