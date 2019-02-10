مجلس ديالى يحذر من انهيار سدين وغرق اغلب مناطق المقدادية

2019/02/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر مجلس محافظة ديالى، الأحد، من انهيار سدي حمرين والصدور جراء استمرار التجاوز على المناطق المحيطة بالسدين والاهمال الحكومي في صيانتهما، مشيرا الى ان انهيار السدين سيتسبب في غرق اغلب مناطق المقدادية.

وقالت عضو المجلس ايمان عبد الوهاب في تصريح صحفي , إن “الموارد المائية في محافظة ديالى لا تعلم حجم الكارثة التي قد تسبب بها انهيار سدتي الصدور وحمرين”.

وأضاف، أن “الموارد لم تقم بصيانة السدين منذ مدة طويلة ولم تمنع أصحاب مقالع الرمل والحصو من الاستمرار في التجاوز على المناطق المحيط وتعرية أسس السدين”.

وتابعت ان “انهيار احد السدود سيؤدي الى غرق قضاء المقدادية بالكامل وتدمير اجزاء واسعة منها، فضلا عن الخسائر البشرية وعلى الحكومة التصرف بشكل عاجل لانهاء الموقف سيما مع ارتفاع مناسيب المياه في نهر ديالى بشكل غير مسبوق”.

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