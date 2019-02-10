مجلس بغداد:الحشد الشعبي استنفر جهوده لانهاء أزمة المياه في النهروان

2019/02/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مجلس محافظة بغداد، الاحد، ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتهاء ازمة شح مياه الصالحة للشرب في مناطق النهروان جنوبي العاصمة، مبينا ان الحشد الشعبي استنفر كافة طاقته لانهاء الازمة.

وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح صحفي، ان “الجهات المختصة أطلقت أطلاقات كبيرة من المياه باتجاه جسر ديالى لدفع مياه الصرف الصحي التي لوثت النهر خلال الايام الماضية من اجل اعادة المياه الصالحة للشرب في منطقة النهروان”.

وأضاف المطلبي، أن “الساعات المقبلة ستشهد انتهاء ازمة شح المياه بعد استنفار اغلب الجهات الخدمية في العاصمة من اجل ايصال المياه الصالحة للشرب في مناطق جنوبي بغداد”.

واشار إلى أن “الحشد الشعبي استنفر ملاكاته الخدمية من اجل انهاء أزمة الجسر الأنبوبي الذي تسبب في الكارثة البيئة من اجل تلافي مشاكل مماثلة في الايام المقبلة”.

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