2019/02/10 | 13:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 _ شنگال عالية علي فنانة أيزيدية مبتدئة في عالم الفن ، طالبة الصف الثالث المتوسط ، تسكن حالياً على قمة الجبل شنكال منذ إبادة الجماعية على شعبها الايزيدي .
ترسم لأصدقائها صورهم الشخصية وتنشرها على صفحتها ، كما تبذل عالية جهوداً كببيرة لرسم لوحات عن حقوق المرأة .
عالية بدات بالرسم في سن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريشة و الوان) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترسم لأصدقائها صورهم الشخصية وتنشرها على صفحتها ، كما تبذل عالية جهوداً كببيرة لرسم لوحات عن حقوق المرأة .
عالية بدات بالرسم في سن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريشة و الوان) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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