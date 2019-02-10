ريشة و الوان

2019/02/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال عالية علي فنانة أيزيدية مبتدئة في عالم الفن ، طالبة الصف الثالث المتوسط ، تسكن حالياً على قمة الجبل شنكال منذ إبادة الجماعية على شعبها الايزيدي .ترسم لأصدقائها صورهم الشخصية وتنشرها على صفحتها ، كما تبذل عالية جهوداً كببيرة لرسم لوحات عن حقوق المرأة .عالية بدات بالرسم في سن […]

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