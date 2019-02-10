احتفال غاريث بيل يثير الجدل وعقوبة في انتظاره

2019/02/10 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار احتفال مهاجم ريال مدريد، غاريث بيل، بالهدف الثالث، الذي سجله مساء السبت في مرمى أتلتيكو مدريد، جدلا كبيرا على المواقع الاجتماعية بسبب غرابته وتفسيره المبهم.

وانتهت المباراة، التي أجريت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة 23 من "الليغا" بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-1.

وبعد تسجيله آخر هدف في المباراة، توجه بيل نحو الجماهير ثم جمع يده اليمنى، ووضع عليها يده اليسرى، الأمر الذي اعتبره أنصار أتلتيكو استفزازا.

وكان الهدف مهما في مسيرة بيل، بعد بلوغه هدفه رقم 100 في مسيرته مع الريال.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها "غير أخلاقية" و"مهينة" في إسبانيا.

وأضافت أن سبب احتفال النجم الويلزي بهذه الطريقة ما يزال غير واضح.

وتابعت "في حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة، فيمكنها آنذاك توقيف غاريث بيل عدة لقاءات، قد تصل إلى 10".

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