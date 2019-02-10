وزير الاقتصاد الالماني يعتزم زيارة العراق

2019/02/10 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن السفير الألماني لدى العراق سيريل نون، الأحد، عن زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد الألماني برفقة وفد متخصص من رجال الأعمال إلى العراق.وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم، السفير الألماني لدى العراق سيريل نون والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء […]

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