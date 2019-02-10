هذا ما سيبحثه ظريف في بيروت

2019/02/10 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت في زيارة تستمر يومين.

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