النزاهة تعلن ضبط تلاعب بعقار مساحته 153 دونماً في موقع متميز بكربلاء

2019/02/10 | 13:58

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت هيأة النزاهة، الأحد، 10 شباط، 2019، ضبط تلاعب بعقار مساحته 153 دونماً في موقع متميز بكربلاء.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى قيام فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، بإجراء تحرٍّ وتدقيقٍ وتحقيقٍ شمل دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري الأولى ومديريَّتي الزراعة والبلديات في كربلاء والهيأة العامة للأراضي الزراعية؛ لتدقيق الإضبارة والقيود الخاصة بالعقار، والأسس التي اعْتُمِدَت في الإفراز والتسجيل".





وأضافت أن "تحريَّات الفريق قادت إلى الكشف عن عدم وجود أوليَّاتٍ تشير إلى تسجيل العقار باسم عددٍ من الأشخاص، ومنحهم حقَّ التصرُّف فيه، وعدم وجود مُخطَّط إفرازٍ، لافتاً إلى وجود تحريفٍ في صفحة السجل العقاريِّ، وعدم موافقة مديريَّة بلديَّة كربلاء على الإفراز؛ كون العقار الأم مُسجَّلاً باسمها وعدم وجود أيَّة أوليَّاتٍ لدى دائرة عقارات الدولة ومديريَّة الزراعة في المحافظة تبين اسس تسجيل العقار باسم الأشخاص".

وأشارت إلى أنَّ "مديرية بلدية كربلاء ونتيجة معطيات عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، أقامت دعوى إبطال قيد العقار الذي يقع في مكانٍ مُتميِّزٍ في المحافظة، وتبلغ قيمته التقديرية(7,650,000,000) مليارات دينارٍ؛ لغرض إعادة تسسجيله باسمها".

ولفتت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المختص الذي أصدر أمر قبض بحق المتهمين على وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات بدلالة المادة 298 منه".

وتابعت: "من الجدير بالذكر أنَّ الهيأة أعلنت في السادس عشر من الشهر الماضي عن إعادة أحد العقارات في مركز كربلاء البالغة مساحته قرابة (7) دونماتٍ، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر من (3,150,000,000) مليارات دينار، إلى وزارة الماليَّة".

بغداد اليوم - بابل

وجه محافظ بابل، كرار العبادي، الأحد، 10 شباط، 2019، بإعادة نائبه الأول، وسام أصلان، لمنصبه بعد قبول تظلمه.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن العبادي، أمر بإعادة، وسام اصلان لمنصب النائب الاول ومنحه صلاحية ممارسة كافة

بغداد اليوم-الديوانية

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد، 10 شباط، 2019، على صور لحادث سير بين صهريج محمل بالبانزين ومركبة أخرى اودى بحياة شخصين، في محافظة الديوانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن حادثا مروريا بين مركبة كبيرة وصهريج لنقل البان

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (10 شباط 2019) تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان تبلغ قيمتهما أكثر من خمسة مليارات دينارٍ ونصف المليار.

ونقل بيان للنزاهة، عن دائرة ا

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