موعد افتتاح مراب النهضة الكبير وسط بغداد

2019/02/10 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل اليوم ان موعد افتتاح مرآب النهضة الكبير وسط العاصم بغداد سيكون مطلع نيسان المقبل .ونقل بيان للوزارة ان الملاكات الهندسية تضاعف ساعات العمل لانجاز المشروع بأقرب وقت ضمن المواصفات العالمية ، حيث سيتم افتتاح مرآب النهضة مطلع شهر نيسان المقبل .ويقع المرآب وسط العاصمة بغداد في منطقة النهضة ويعد احد المعالم المعمارية في العاصمة بغداد وانجازه سيوفر العديد من فرص العمل ويغطي المرآب حاجة سكان العاصمة و وافديها من النقل الداخلي لجميع محافظات العراق.





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