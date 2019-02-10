الصادرات الايرانية إلى العراق تنخفض مع بداية 2019‎

2019/02/10 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية، حميد حسيني، اليوم الأحد، عن تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال الشهر المنصرم، مبينا أن متوسط صادرات إيران للعراق بلغ نحو 750 مليون دولار شهريًا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" الايرانية، عن حسيني قوله إن "الصادرات الإيرانية إلى العراق فشلت في الوصول إلى مستوى مرضٍ في كانون الثاني الماضي، حيث انخفضت بمقدار 510 ملايين دولار".

وبين أن "حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق في عام 2018 بلغ ما قيمته 8.75 مليار دولار، حيث تقدمت إيران على صادرات تركيا إلى العراق".

واوضح ان "هناك سببان لهذا التقدم على تركيا، الأول كان هو الأعياد خلال شهر كانون الثاني، والثاني هو عودة العملة الأجنبية المكتسبة من خلال الصادرات".

وتابع حسيني "لكن خلال بعض أشهر العام الماضي 2018، بلغت صادرات إيران إلى العراق 900 مليون دولار، لكن معدل الصادرات بشكل عام هو 750 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات التركية 8.3 مليار دولار في عام 2017 و7.35 مليار دولار في 2018".

وبشأن توقعه لصادرات بلاده للعام الحالي، قال المسؤول الإيراني، إن "تصدير البضائع قد ينخفض في العام الحالي"، مضيفًا "تصدير البضائع في أي لحظة قد يواجه مشكلة ويتوقف، لكن تصدير الخدمات سيستمر، لذلك يجب علينا تعزيز مساهمتنا في تصدير الخدمات العراقية".

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