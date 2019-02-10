نوح علي حسين يتوج بلقب بطولة العراق للرجال بالشطرنج

2019/02/10 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توج اللاعب نوح علي حسين بلقب بطولة نهائي العراق للرجال بالشطرنج، وجاء اللاعب احمد عبد الستار ثانياً، فيما حل اللاعب الشاب معزز ظاهر حبيب بالمركز الثالث.وشهدت البطولة مشاركة لاعبي المنتخب الوطني للعام الماضي واللاعبين الذين يحملون القاباً دولية، مضافاً لهم اللاعبين الشباب الحاصلين على الاوسمة في البطولات العربية القارية.

وجرت المنافسات بمشاركة 56 لاعباً وفق النظام السويسري من 13 جولة.وتمكن اللاعب علي ليث احمد من محافظة نينوى من الظفر بالمركز الرابع بعد ان اجتاز منافسيه احمد جزا ومحمد عبد الله في المقابلات التي جمعتهم، بعد ان تساوى هؤلاء اللاعبين الثلاثة بالنقاط.وبهذه النتائج فان اللاعبين الفائزين بالمراكز الاربعة الاولى ضمنوا تواجدهم في تشكيلة المنتخب الوطني، وهم كل من نوح علي حسين المتوج باللقب برصيد 10 نقاط واحمد عبد الستار عبد الوهاب من محافظة ديالى برصيد (9.5) نقطة، واللاعب معزز ظاهر حبيب من الديوانية برصيد (9.5) نقطة، وبفارق نقاط الطاولات، وعلي ليث احمد المتوج بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط.اما اللاعبين الذين احرزوا المراكز من الخامس وحتى التاسع فانهم سيمثلون المنتخب الوطني (ب) وهم محمد عبد الله صالح واحمد جزا جمال وزوزك صلاح محمد ونمير محمد اسماعيل ورواند حامد عبدالله.

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