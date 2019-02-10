عودة ( 109 ) نازحاً لمناطق سكناهم في قضاء القائم

2019/02/10 | 14:08

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(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (109) نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز انه ” تم إعادة (109) نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية بقضاء القائم في محافظة الأنبار ” .

و تابع نوروز ان ” كادر الوزارة في محافظة الأنبار استقبلوا العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل و محافظة الأنبار والقوات الأمنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية ” .

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