نائب يرفض تدخل الحكومة في مصير ومستقبل اللجنة الاولمبية العراقية

2019/02/10 | 14:08

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(المستقلة)..عبر عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية ديار برواري اليوم الاحد عن رفضه من تدخل الحكومة في مصير ومستقبل اللجنة الاولمبية العراقية.

وقال برواري ” سمعنا الیوم بان الحكومة العراقیة طالبت اللجنة الاولمبیة العراقیة بعدم اجراء انتخابات المكتب التنفیذي لحین الانتهاء من تشریع القوانین او تشكیل لجنة مؤقتة.

ودعا ” الی الالتزام بتوجیهات و متطلبات اللجنة الاولمبیة الدولیة” رافضا “تدخل الحكومة و الساسة و الاشخاص في مصیر و مستقبل اللجنة الاولمبیة العراقیة .

واشار برواري الى ان الحكومة الاتحایة و مجلس النواب السابقین،فشلا في اقرار قانون اللجنة الاولمبیة العراقیة نتیجة التصادم في الرؤی و المصالح.

وبين انه” من الضروري علی الجمیع دعم الاستقلال الكامل للجنة الاولمبیة و عدم ادخالها في ایة صراعات و تجاذبات، نطلب من كل الجهات المعنیة ان تعي حقیقة الوضع اللاقانوني الموجود حالیا الذي لایخدم الحركة الریاضیة في البلد .

وطالب بالالتزام بخارطة الطریق و توجیهات اللجنة الالمبیة الدولیة و المصلحة العلیا للبلد

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