توخيل عن إصابة كافاني: لا أسمع سوى الأخبار السيئة

2019/02/10 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر عبّر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن قلقه من إمكانية غياب إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، عن مباراة مانشستر يونايتد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.كافاني تعرض لإصابة أمام بوردو في الدوري الفرنسي ليقترب من قائمة الغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد بعد نيمار وتوماس مونييه.

وقال توخيل في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "لم نتوصل لقرار نهائي بشأن موقف كافاني من مباراة مانشستر يونايتد".

وأوضح: "لا أتوقع أخبار سارة، أعتقد أن فرصة تواجده في مباراة التشامبيونزليج ضعيفة للغاية".



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الحساب الرسمي لأتليتكو مدريد على فيس بوك نشر هذه الصور مكتفيًا بوضع هذا الوجه التعبيري "🤔"(📸: FB/Atlético de Madrid) pic.twitter.com/nr3aImHakZ— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019باريس سان جيرمان يفتتح ثمن النهائي بمواجهة مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة رسمية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.توخيل: من المؤلم إصابة نيمار وكافانيوفشل الفريق الفرنسي في التأهل لربع النهائي خلال آخر موسمين بعد أن ودّع أمام برشلونة وريال مدريد.





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