توخيل عن إصابة كافاني: لا أسمع سوى الأخبار السيئة

وقال توخيل في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "لم نتوصل لقرار نهائي بشأن موقف كافاني من مباراة مانشستر يونايتد".
وأوضح: "لا أتوقع أخبار سارة، أعتقد أن فرصة تواجده في مباراة التشامبيونزليج ضعيفة للغاية".
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الحساب الرسمي لأتليتكو مدريد على فيس بوك نشر هذه الصور مكتفيًا بوضع هذا الوجه التعبيري "🤔"(📸: FB/Atlético de Madrid) pic.twitter.com/nr3aImHakZ— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019باريس سان جيرمان يفتتح ثمن النهائي بمواجهة مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة رسمية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.توخيل: من المؤلم إصابة نيمار وكافانيوفشل الفريق الفرنسي في التأهل لربع النهائي خلال آخر موسمين بعد أن ودّع أمام برشلونة وريال مدريد.
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