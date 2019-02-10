2019/02/10 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة والقضاء على الإرهاب في كامل شرق ليبيا.وهنأت الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها، الليبيين بالتخلص من خطر الجماعات الاجرامية التي كانت تهدد الحياة المدنية في البلاد.كما ثمنت الحكومة في بيان أصدرته أمس السبت، جهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



ليبيا تعلن تحرير درنة بالكامل alansaar.

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