النزاهة تستعيد 153 دونماً في “موقع مميز” بمحافظة كربلاء

2019/02/10 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيئة النزاهة، الاحد، تمكنها من ضبط عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ في تحويل ملكية أحد العقارات البالغة مساحته (153) دونماً، والعائد إلى مديرية البلديات في المحافظة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (10 شباط 2019)، أن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، اجرى تحرياً وتدقيقاً وتحقيقاً […]

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