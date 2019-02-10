أرشد الصالحي يحذر من “اتفاقات هامشية بين بغداد وأربيل لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء”!

2019/02/10 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر النائب ارشد الصالحي، الاحد، من اجتماعات امنية وعسكرية بين الاقليم وبغداد، واتفاقات هامشية غير موافق عليها سياسيا، تعيد عقارب الساعة الى الوراء بخصوص كركوك.وقال الصالحي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، ان “على الاطراف الدولية والاقليمية، عدم ارجاع عقارب الساعة الى الوراء بخصوص كركوك، مقابل تحديات […]

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