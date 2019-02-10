صحيفة أمريكية: الأكراد يوردون النفط لنظام الأسد

2019/02/10 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الحليف العسكري للولايات المتحدة في سوريا، أصبح مورداً مهماً للنفط الخام لنظام الرئيس بشار الأسد، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة ضد النظام السوري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكتروني، السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد SDF، تقوم بتسليم النفط إلى مجموعة القطرجي، وهو وسيط سوري يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد حكومة الأسد بالوقود، كما قال شخص مطلع على المعلومات الاستخبارية الأمريكية وسائق شاحنة صهريج لنقل الخام.

وهذا الكشف يظهر الثغرات في الجهود التي تبذلها واشنطن لتكثيف الضغط الاقتصادي على حكومة الرئيس بشار الأسد. كما أن تورط حليف رئيسي للإدارة الأمريكية في انتهاك العقوبات المفروضة ضد النظام السوري، من شأنه أن يثير التوتر بين واشنطن والأكراد، الذين اعتمدت الولايات المتحدة عليهم بشكل رئيسي في قتال داعش على الأرض.

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