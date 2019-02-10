الشرطة تعتقل متعاطي مخدرات كان يحاول سرقة صيدلية في الناصرية

2019/02/10 | 14:18

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال متعاطي مخدرات كان يحاول سرقة صيدلية في مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال متعاطي مخدرات كان يحاول سرقة صيدلية في مدينة الناصرية .وذكر مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان المتهم اقدم على كسر الباب الخارجي للصيدلية في محاولة لسرقتها ، الا انه فر بعجلته من المكان بعد وصول الشرطة .واضاف ان الشرطة لاحقته و تمكنت من اعتقاله واحالته الى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ، وقد تبين من التحقيق الاولي انه يتعاطى المخدرات .انتهى،ت ع ح.

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