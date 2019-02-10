نائب عن النهج يدعو الى احتساب الالقاب العلمية لموظفي الوقف الشيعي أسوة بـ'السني'

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، اليوم الأحد، الى احتساب الالقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من موظفي الوقف الشيعي أسوة بأقرانهم في الوقف السني.

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