2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

نرحب بكل الزيارات القادمة من حكومة الاقليم الى بغدادوترطيب الاجواء وتحسين العلاقات بين اربيل وبغداد ،وذلك بعد انتهاء الاستفتاء واعتراض المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته في العام الماضي ،الا اننا في كركوك وفي المناطق المختلطة عرقيا في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى وخانقين وسنجار ، نؤكد مرة اخرى ان حكومة السيد عادل عبدالمهدي امام اكبر مسؤولية تاريخية بالحفاظ على اراضي وسكان هذه المناطق ، واذ نؤكد للاطراف الدولية والاقليمية من عدم ارجاع عقارب الساعة الى الوراء بخصوص كركوك مقابل تحديات اقليمية في سوريا ممثلا بالانسحاب الامريكي منها ونشوء بوادر خلاف ايراني امريكي تدفع ثمنها العراقيون جميعا وهي تبدأ من كركوك والمناطق المختلطة من خلال اجتماعات امنية وعسكرية بين الاقليم وبغداد وحصول اتفاقات هامشية غير موافق عليها سياسيا وذلك لارتباطها بامور عسكرية لا تثق بها اهالي كركوك بعد تعرضها الى مضايقات سياسية وامنية منذ ٢٠٠٣ ولغاية ١٦ اوكتوبر ٢٠١٧.ولدينا من الوثائق والصور الكثيرة التي تثبت صحة ادعاءاتنا.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التركمان: نرفض اية عودة للبشمركة الى اطراف كركوك تحت اية ذريعة كانت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التركمان: نرفض اية عودة للبشمركة الى اطراف كركوك تحت اية ذريعة كانت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).