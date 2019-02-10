حقوق الإنسان: سجن الحلة فيه إكتظاظاً وفوق الطاقة الاستيعابية

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن عضو مفوضية حقوق الانسان المفوض هيمن باجلان، اليوم الاحد، أشرنا إكتظاظ في أعداد النزلاء يفوق الطاقة الاستيعابية خلال زيارته الى سجن الحلة المركزي.

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