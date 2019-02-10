البنك المركزي يخفض نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، تخفيض نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية.

وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا لقرار مجلس ادارة البنك المركزي فقد تقرر تخفيض نسبة خطاب الضمان المقدم من قبل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية لتصبح 10% من راس المال الشركة بدلا من 50% ومبلغ التامينات 50 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار”.

وأشار الى “تخفيض اجور الاشراف والمتابعة الى 500 الف دينار بدلا من مليون دينار، وتخفيض اجور تدقيق الحسابات الختامية الى 250 الف دينار بدلا من 500 الف دينار”.

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