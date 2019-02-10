العمليات المشتركة : لا مخاوف من عودة داعش الإرهابي وما تبقى فلول منهزمة

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم وجود أية مخاوف من عودة تنظيم

داعش الإرهابي من جديد بعد تحرير الأراضي منه.

المتحدث بإسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أشار إلى أن ما

يجري من تعرضات إرهابية من قبل بعض الخلايا النائمة لا يعدو سوى

محاولات لإيصال رسالة إعلامية بوجودها في المنطقة، مبيناً أنه لم

يتبق من تنظيم داعش سوى فلول منهزمة تحاول الاختباء في بعض المناطق

الصحراوية والجبلية والقيام بين مدة وأخرى بأعمال ارهابية الا انها

محاصرة ويجري استهدافها من قبل القوات الامنية بالتنسيق مع الاجهزة

الاستخبارية.

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