وفق معلومات استخبارية دقيقة الاطاحة بـ

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاحد " في بيان لها تلقت " العهد نيوز" على نسخة منه انه بعملية استخبارية نوعية نُفذت وفق معلومات استخبارية

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