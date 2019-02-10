مرشحة للرئاسة: نظام أمريكا مزور ويدعم الأغنياء والأقوياء

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن إنها ستعيد السلطة للشعب، وذلك عقب إعلان ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.وأعلنت وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، أمس

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