القبض على 37 مطلوبا إلى العدالة في كربلاء

2019/02/10 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 37 مطلوبا إلى العدالة خلال ممارسات أمنية في عموم المحافظة.وذكر القيادة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "مفارز امنية مشتركة من صنوف وتشكيلات القيادة تمكنت من إلقاء القبض على 37 مطلوبا إلى العدالة استندت الى معلومات استخبارية دقيقة".

واكد البيان الى احالة جميع المطلوبين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

يشار ان قيادة شرطة كربلاء المقدسة تنفذ مذكرات امر قبض وتحري صادرة من القضاء العراقي بحق المطلوبين إلى العدالة من خلال ممارسات امنية بين فترة واخرى بالاضافة الى القاء القبض على المطلوبين قضائيا بشكل يومي ومستمر من أجل المحافظة على حقوق وممتلكات المواطنين وتحقيق الامن والاستقرار.

تحرير: عامر الشيباني

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