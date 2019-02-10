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الاعلان عن فرص عمل في هذه المحافظة

العراقمنوع

الاعلان عن فرص عمل في هذه المحافظة

الأحد 10 فبراير 2019 - 14:11

عاطلين عن العمل

اعلنت محافظة ذي قار ،اليوم الاحد ، عن توفير فرص عدد من فرص العمل في الشركات النفطي العاملة في المحافظة.

وقال النائب الاول لمحافظ ذي قار ورئيس مكتب التشغيل النفطي عادل الدخيلي في بيان تلقت "الغدير" نخسة منه ان" مكتب التشغيل النفطي في ديوان محافظة ذي قار فتح باب التقديم على عدد من فرص العمل في شركة بتروناس النفطية".وبين الدخيلي ان "التقديم على هذه الفرص سيكون عن طريق الروابط الالكترونية التي سيعلن عنها في القريب العاجل".



انتهى.م ك

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